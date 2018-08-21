Сурков и Волкер могут встретиться в ближайшее время - глава МИД РФ

Россия находится в контакте с США по ситуации в Сирии и ситуации на Украине, помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер могут провести новую встречу в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Наши контакты с Соединенными Штатами ведутся про многим вопросам, в том числе и по Сирии, и по Украине. Более интенсивно по Украине идет диалог в рамках формата Волкер-Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют, как я понимаю, встречу в ближайшем будущем", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой, отвечая на вопрос "Интерфакса".

