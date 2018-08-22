Как правильно выбрать обувь?

Качественная и стильная обувь – это не только гарантия того, что в холодное время года ноги не замерзнут и не промокнут. Это обязательное дополнение любого образа. И важно при этом выбрать ту пару, которая не только выгодно подчеркнет ваш стиль, но и будет изготовлена из качественных материалов.





Особенности подбора

Недостаточно просто выбрать ту пару, которая будет соответствовать длине стопы. Стоит учитывать и другие факторы. В частности, некоторые люди могут иметь широкую или узкую стопу, что будет влиять на выбор.

При выборе стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

Замеры стоп лучше всего делать вечером. За целый день ноги немного устанут и отекут, а значит, станут немного больше в размере. В противном случае, есть вероятность обувь купить, которая будут немного мала. Также не стоит брать понравившуюся пару в надежде на то, что она растянется в будущем. Это может привести к негативным последствиям для ступни.

Самая широкая часть ступни – это место, где происходит изгиб, когда человек становится на носочки. Именно в этом месте стоит уделить особое внимание амортизации подошвы. Слишком жесткая, как и слишком мягкая будет приносить дискомфорт при носке. Рекомендуется выбирать те модели, которые перегибаются, но легко возвращаются в исходное положение.

Обратите внимание на материалы. Наиболее актуальна и популярна натуральная кожа, замша, нубук. Для лета можно выбирать легкие модели, которые изготавливаются из текстиля, джинса и т.д. Качественные натуральные материалы отличаются большей износостойкостью, позволяют «дышать», благодаря чему ступни будут меньше потеть.

Натуральные материалы должны быть использованы не только для изготовления верхней части пары, но и стельки. Это позволит защитить ноги от раздражений.

Если есть желание туфли женские купить, то стоит особое внимание уделить каблуку. Неправильно подобранный подъем сделает пару неудобной вне зависимости от того, насколько качественно она сделана.

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