Кустурица вновь отправился в Крым

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, внесенный в "черный список" лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, вместе со своей группой The No Smoking Orchestra едет в Крым с единственным концертом, который даст в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".



Кустурица отметил, что не опасается приезжать в Крым из-за санкций, потому что волен поступать так, как считает нужным. "Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода - свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным", - сказал он.



Режиссер и музыкант уже приезжал с концертом в Крым в 2017 году, и тогда посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Тогда же Кустурица осматривал достопримечательности полуострова в качестве возможных мест для съемок своего фильма в будущем.



В этом году Кустурица также не исключил, что реализует в Крыму один из своих творческих проектов. "Сейчас я занят работой над большим проектом в Китае, когда закончу его, все может быть", - сказал он.





