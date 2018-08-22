Обслуживание госдолга обходится Украине в 130 млрд грн в год - Гройсман

Обслуживание государственного долга обходится Украине в 130 млрд грн ежегодно, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



"Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за следующие периоды должны 30 млрд грн вернуть", - сказал премьер-министр в ходе обсуждения обновленной Стратегии обслуживания государственного долга на правительственном заседании в среду.



"У нас есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать", - добавил он.



Как отметил премьер-министр, помимо указанного документа, правительство также намерено рассмотреть в среду вопрос о публичном реестре предоставления субсидий.

