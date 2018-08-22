ЕС обязательно расширит санкции против РФ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционной список против Российской Федерации.



"ЕС это рассматривает, но сам процесс проход, к сожалению, не очень быстро, но решение обязательно принимается", - сказал П.Климкин журналистам в среду в Киеве.



Он напомнил, что процесс введения санкций в ответ на выборы президента РФ в оккупированном Крыму продолжался несколько месяцев.



"Именно также несколько месяцев будет продолжаться обработка новых санкций", - сказал П.Климкин.



Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы.



По его словам, введенные против РФ санкции не дают возможность России "развиваться и чувствовать себя как цивилизованная страна". "Мы будем работать, чтобы не только расширять чисто арифметически эти санкции, увеличивать число компаний, а чтобы эти санкции системно влияли на Россию", - сказал П.Климкин.



Говоря об урегулировании ситуации на востоке Украины, о введении миротворческого контингента, П.Климкин подчеркнул, что Украина по-прежнему соблюдает принципы, что первым делом следует решать вопросы безопасности, а лишь затем - политические, в то время как РФ считает, что сначала должна быть политика, "а потом все другое, причем политика по российскому образцу". "Все прекрасно понимают, что такая последовательность не может быть реализована", - отметил министр.



П.Климкин также подчеркнул, что РФ в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине будет поднимать "волну эмоций". "Россия начала игру перед нашими выборами, и она будет, безусловно, поднимать волну эмоций", - сказал он.



Отвечая на вопросы журналистов, П.Климкин также затронул вопрос строительства газопровода "Северный поток", подчеркнув, что на украинскую газотранспортную систему должны быть распространены европейские правила, а проект "Северный поток" должен быть их лишен.



Он также уверен, что в случае запуска "Северного потока" РФ прекратит поставки газа по украинскому маршруту. "Если это проект теоретически когда-нибудь будет построен… то обязательно Россия прекратит поставки через украинский маршрут, какие бы ни были гарантии… тут доверия нет", - сказал глава внешнеполитического ведомства.



Он также сообщил, что об этом говорил со своими европейскими коллегами.



Комментируя предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, П.Климкин отметил, что готов обсуждать эту проблему, однако "она должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как с агрессором, а люди не должны страдать".

