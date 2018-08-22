Порошенко: У Путина чертовски много адвокатов среди украинских политиков

Кремль навязывает Украине информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на Международном волонтерском и ветеранской форуме «Там, где мы - там Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



«Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня, как Президента, шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в нашем политикуме. Как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить эту ответственность на Украину. Некоторые политики настолько ослеплены внутренней борьбой, что бездумно, а иногда даже и сознательно, тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды», - заявил Порошенко.



Глава государства добавил: «Возможно, они думают, что это так борются за власть. На самом деле нет. Я твердо вместе с вами уверен – они работают на агрессора, они пытаются подорвать моральный дух украинцев, они пытаются ослабить волю к сопротивлению, а главное – бьют в тыл, в спину Вооруженным силам, обесценивают подвиг украинских воинов во имя Украины».



По его словам, безусловно, среди 50 тысяч участников боевых действий есть люди разных политических взглядов и это объективный срез общества.



«Но я твердо убежден, мы с вами едины в главном. Все мы, от солдата до Верховного Главнокомандующего, знаем, что нынешняя российско-украинская война – это настоящая война за независимость нашего государства. Это российские войска находятся на нашей земле. Это от них мы должны освободить украинскую землю, освободить украинцев на оккупированных землях. Ни у кого из нас нет никакого сомнения, что начала эту войну Россия. И что в этой войне мы отстаиваем свои ценности, свою свободу, свое право выбирать дальнейшее развитие нашего государства. И мы выбрали это направление и это европейское направление, европейский выбор», - подчеркнул Порошенко.



По словам Президента, и президентские выборы, и парламентские выборы, и местные является залогом того, что у нас не будет реванша, и не будет возврата к Российской империи.



«Наше с вами единство в этом вопросе чрезвычайно важно, ведь вам поверят больше чем политиканам. Ибо вы защищали страну потом и кровью в окопах, а не языком и слюной на телеэкранах. И уважая индивидуальные политические взгляды каждого из вас, призываю, тем не менее, до внепартийности ветеранского движения», - обратился к участникам форума глава государства.

