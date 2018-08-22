Доказана реальная опасность супервулкана в США

Вулканологи сообщили о реальной угрозе для людей из-за геологической активности в Йеллоустонском национальном парке. По словам ученых, в местности в будущем произойдут мощные землетрясения магнитудой 7.0, которые могут привести к обрушению скал, оползням и человеческим жертвам. Вместе с тем, само извержение супервулкана остается маловероятным, сообщает издание USA Today.



Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз 2,5 миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий маловероятно. По оценкам ученых, шанс нового взрыва в гигантской кальдере (диаметр около 65 километров) составляет 1 на 730 тысяч. Однако вероятность сильных землетрясений гораздо выше. Так, подземные толчки 17 августа 1959 года привели к разрушительному оползню, который унес жизни 28 человек.



По мнению специалистов, землетрясение подобной силы произойдет в обозримом будущем. Однако последствия могут быть гораздо серьезнее, чем в 1959 году, поскольку национальный парк посещают миллионы людей.



В июле сообщалось, что сотрудники Национального парка Гранд-Титон, который находится в 16 километрах от Национального парка Йеллоустон, закрыли некоторые участки из-за растущих трещин.

