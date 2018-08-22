В США планируют потратить $380 млн на безопасность выборов в Конгресс - WSJ



Конгресс США ассигновал штатам в целом 380 миллионов долларов на обеспечение безопасности предстоящих выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Отмечается, что 135 млн долларов из этой суммы в Соединенных Штатах потратят на усиление кибербезопасности, а еще свыше 102 млн долларов - на замену электронных автоматов для голосования на другие, более безопасные устройства.



Остальные средства используют для усовершенствования баз данных избирателей и средств коммуникации.



В начале августа сенатор США Билл Нельон заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы Флориды и могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов, если системы не будут должным образом защищены.

