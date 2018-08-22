Кабмин не отменял субсидии украинцам без счетчиков газа - СМИ

Кабинет министров Украины не отменял субсидии потребителям без счетчиков газа, а снял этот вопрос с рассмотрения на заседании 22 августа. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает в среду РБК-Украина.



В частности, отмечено, что Кабмин снял с рассмотрения проект постановления О внесении изменений в пункт 3 постановления Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 г. №409.



Указанный документ предлагал с 1 октября отменить льготы и субсидии на газ для потребителей, которые не установили счетчики самостоятельно, а также за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем, отказавшись в письменном виде.



Как сообщается, данный проект постановления числился в порядке Кабмина под пунктом 4.6. Согласно зачитанному премьер-министром Владимиром Гройсманом списку, проект об отмене субсидий вошел в число принятых на основании обсуждения в комитетах.



В то же время, как стало известно, сняты с рассмотрения были пункты 4.24 и 5.3, касающиеся эксперимента в сфере принудительного исполнения решений и соглашения с НАТО.



Напомним, ранее на заседании в среду, 22 августа, правительство якобы отменило субсидии потребителям без счетчиков газа.

