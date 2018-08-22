Климкин против идеи Омеляна запретить пассажирские поезда в Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин не разделяет позицию министра инфраструктуры Владимира Омеляна о полном запрещении пассажирских перевозок в Россию. Об этом он сказал журналистам в среду, 22 августа, передает ЛБ.



Он заявил, что хочет последовательности в действиях властей. "Если мы говорим, что такого сообщения не должно быть, то как мы относимся к тем сотням тысяч и миллионам украинцев, которые ездят в Россию, мы что, должны объявить их предателями? Мы должны понять реальность. Да, мы в состоянии войны с РФ, но даже во время войны миллионы украинцев находятся на территории России, и не все там потому, что им там так нравится, а по личным причинам - родственники, заработок. Мы должны посмотреть на эту проблему в целом, а не путем политических лозунгов", - сказал он.



На вопрос журналиста, означает ли это, что он выступает против такой инициативы, глава МИД ответил, что проблема должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимания, что люди не должны страдать. "Мы должны понять, как контролировать, кто и как ездит, но если мы не позволяем навещать родственников, то это вопрос человеческий. Я отношусь к этому очень сдержанно", - сказал Климкин.

