В Киеве по пути на репетицию парада посреди дороги заглох и задымился танк

В Киеве после ДТП с участием "Бука" на Подоле произошел еще один инцидент с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".



Сообщается, что танк заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола. По информации очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и время от времени дымился.





