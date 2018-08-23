Ани Лорак стала наставником нового сезона "Голоса"

Первый канал назвал наставников российского музыкального шоу "Голос-7", судьями станут лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, исполнители Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе. Об этом сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.



"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", - сказал Аксюта, слова которого привели в пресс-службе Первого канала.



По мнению Аксюты, каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке, у каждого "своя музыкальная точка зрения". Это, считает он, "позволяет рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей".



По данным пресс-службы канала, перед выбором нового жюри был проведен опрос зрителей о предпочтениях его состава. "Опрос был проведен на прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе", - отметили в пресс-службе.



"Голос" - вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго - Сергей Волчков, третьего - Александра Воробьева, четвертого - иеромонах Фотий, пятого - Дарья Антонюк. Победителем шестого сезона, который завершился в декабре 2017 года, стал Селим Алахяров. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.





