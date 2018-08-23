Кучма назвал самые большие "три ошибки" за годы независимости

Бывший Президент (1994-2005) Леонид Кучма назвал самые большие "три ошибки", допущенные за годы независимости.



Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".



"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. Мы (и я, и предыдущая власть, которая и разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такие лицемерие и цинизм", - рассказал экс-президент.



Еще одной ошибкой, по словам Кучмы, стала упущенная энергетика нации после Оранжевой революции.



"То, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции, как бездарно проводилась кадровая и экономическая политика в 2005-2006 годах. Это привело не только к позорному падению темпов роста, но и к унынию и апатии народа. Исторический шанс тогда было потеряно", - сказал он.



Третьей ошибкой Кучма назвал узурпацию власти Януковичем.



"То, как Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году, что привело к насилию над Конституцией, отмена политреформы, подписание Харьковских соглашений, впрочем, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом. Если бы общественное сопротивление началось в момент этого фактического переворота, возможно, его последствия были бы не такими тяжелыми", - сказал он.

