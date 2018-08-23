В НАБУ чаще всего жалуются на деятельность судей

В I полугодии 2018 года в терруправленя НАБУ во Львове, Одессе и Харькове в целом поступило 1217 обращений. В среднем деятельности судей касается каждое четвертое обращение в терруправления. То есть около 25% в I полугодии 2018 года (по сравнению с 16-17% во II полугодии 2017 года). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.



Анализ обращений в терруправления, указывает на тенденцию к росту недовольства граждан.



Чаще всего в обращениях в территориальные управления НАБУ речь идет о таких возможных правонарушениях, как получение или вымогательство неправомерной выгоды лицами, служащими органов государственной власти и местного самоуправления; бездействие правоохранителей или совершения ими неправомерных действий; вынесения судьями заведомо неправосудных решений с целью получения неправомерной выгоды; декларирования недостоверной информации; незаконное обогащение и тому подобное.

