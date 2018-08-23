НАПК проверило декларации Авакова, Турчинова и Полторака

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций еще 9-ти человек, среди которых топ-чиновники. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.



“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 9-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также приняты решения о проведении полной проверки деклараций еще двух человек”, - говорится в сообщении.



Результаты полных проверок утверждены в отношении деклараций, поданных такими должностными лицами:



Кириленко Вячеславом Анатольевичем, Вице-премьер-министром Украины, за 2017 год.

Кистионом Владимиром Евсевиевичем, Вице-премьер-министром Украины, за 2017 год.

Аваковым Арсеном Борисовичем, Министром внутренних дел Украины, за 2017 год.

Полтораком Степаном Тимофеевичем, Министром обороны Украины, за 2017 год.

Стецем Юрием Ярославовичем, Министром информационной политики Украины, за 2017 год.

Чернишем Вадимом Олеговичем, Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, за 2017 год.

Турчиновым Александром Валентиновичем, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Зинченко Людмилой Николаевной, депутатом Недогарковского сельского совета Кременчугского района Полтавской области, за 2016 год.

Мороко Юрием Николаевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год.



В декларациях должностных лиц нарушения не выявлены, или обнаружены незначительные нарушения, которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность.



Начаты полные проверки деклараций, поданных такими должностными лицами:



Молибогом Геннадием Викторовичем, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Дзюбиным Вячеславом Викторовичем, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2016 и 2017 годы.



Решение о проведении полной проверки соответствующих деклараций принято на основании информации, полученной от субъектов обращения о возможном отражении в них недостоверных сведений, которое содержит фактические данные, которые могут быть проверены (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздела III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Порядок)).



Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней.



Так, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки декларации за 2016 год, представленной Наприенко Мариной Викторовной, первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ДФС в Одесской области.

