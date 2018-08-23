Администрация Порошенко защищает коррупцию Павелко – антикоррупционерам фактически запретили подавать петиции Президенту

Администрация президента Петра Порошенко фактически запретила общественным организациям составлять петиции на его имя, таким образом нарушив Закон Украины «Об обращении граждан».

Об этом сообщает ОО «Инициативы будущего», отмечая, что с официального сайта Петра Порошенко фактически пропало разъяснение для ОО касаемо алгоритма их действий после того, как созданная ими петиция соберет 25 тысяч подписей, необходимых для передачи обращения Президенту.

Так, несмотря на то, что соответствующая вкладка на портале главы государства работает в обычном режиме, найти ее можно только при вводе конкретного запроса в поисковик, поскольку с главной страницы президентского сайта найти ее невозможно.

Таким образом, ОО, собравшие необходимое количество подписей под своими петициями, не имеют источника информации касаемо ее подачи главе государства, что:

лишает их возможности законного обращения к президенту от имени граждан Украины;

свидетельствует о сознательном ограничении администрацией Порошенко законного права украинцев обращаться к избранному ими президенту в предусмотренной законом форме.

Вместе с тем, Общественная организация подчеркивает: такой шаг был предпринят АП после скандала с отказом в передаче Порошенко петиции ОО «Инициативы будущего» касаемо отставки и привлечения к ответственности главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко из-за разворовывания 160 млн гривен из Госбюджета, собравшей более 27 тысяч подписей.

Так, согласно с заявлением заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко, петиция против Павелко не может быть передана президенту в связи с тем, что она была опубликована на сайте организации, а не на портале президента, что вроде как ставит под сомнение реальность ее подписантов.

При этом у Порошенко проигнорировали тот факт, что сбор подписей за петицию ОО «РеСинк» касаемо ограничения импорта, производства и обращения тонких полиэтиленовых пакетов в Украине, происходивший на сайте организации, не помешал ей впоследствии не только быть переданной на рассмотрение президенту, но и получить его положительный ответ.

Таким образом, действия АП свидетельствуют о том, что:

к политическим антикоррупционным инициативам, прямо затрагивающим ее интересы (а Павелко является нардепом от БПП и заместителем главы парламентской фракции политсилы), вопреки закону, другие требования, нежели к социальным;

администрация Порошенко фактически атаковала подписанный им же Закон Украины «Об обращении граждан»;

в который раз антикоррупционные общественные организации поддались атаке со стороны власти из-за выкрывания коррупционных преступлений со стороны ее представителей.



Напомним, тест «Какой Вы глава НАПК», посвященный пособничеству председателем Нацагенства по предотвращению коррупции Александром Мангулом коррупционным преступлениям главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко, набирает все большую популярность в Сети.