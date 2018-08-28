"Мы не допустим, чтобы США действовали через наших головы"

Настало время по-новому выстроить партнерство между США и Европой. В качестве плана строительства можно использовать идею сбалансированного партнерства.



Недавно Генри Киссинджера спросили, не получится ли так, что Дональд Трамп невольным станет акушером при рождении обновленного Запада. Киссинджер ответил, что это, конечно, ирония, но исключить этого нельзя. Так, вместо того чтобы наблюдать через Атлантику за новыми эскападами американского президента, нам стоит взять на вооружение идею обновления Запада.



Конечно, мы слышим, что нам день за днем через Атлантику передает Твиттер. Но узкий взгляд только на Овальный кабинет отвлекает нас от того факта, что Америка — это больше, чем Трамп. «Сдержки и противовесы» работают, что практически каждодневно демонстрируют американские суды и Конгресс. Американцы вновь со страстью обсуждают политику. И это тоже Америка 2018 года.



То, что Атлантика стала с политической точки зрения шире, ни в коем случае не объясняется действиями только Трампа. США и Европа вот уже несколько лет дрейфуют в разные стороны. Сходство ценностей и интересов, налагавшее в течение жизни двух поколений отпечаток на наши взаимоотношения, ослабевает.



Объединяющаяся сила конфликта между Востоком и Западом осталась в истории. Эти изменения начались задолго до избрания Трампа и продолжатся еще долго после его президентства. Поэтому я скептически отношусь к совету некоторых ярых сторонников трансатлантического партнерства, что это президентство нужно просто переждать.



Партнерство с Соединенными Штатами после конца Второй мировой войны подарило Германии уникальный период мира и безопасности. Америка стала тогда страной мечты. В том числе и для меня, когда я после окончания средней школы под музыку Брюса Спрингстина и с «Нью-Йоркской трилогией» Пола Остера в кармане несколько месяцев путешествовал вдоль и поперек по Америке между Нью-Йорком и Лос-Анжелесом.



«Европа должна научиться стоять в военном отношении на собственных ногах»



Но взгляд назад не приведет в будущее. Настало время заново выстроить наше партнерство — не для того, чтобы оставить его позади, а чтобы обновить и сохранить.



Разделить ответственность



В качестве плана строительства нам послужит идея сбалансированного партнерства, в котором мы примем на себя определенную долю ответственности. В котором мы будем играть роль противовеса в тех случаях, когда США будет переходить красную линию. В котором мы употребим наше влияние в ситуациях, когда Америка пойдет на попятный. И в котором мы вновь будем вести диалог друг с другом.



В одиночку мы с этой задачей не справимся. Поэтому главная задача нашей внешней политики — это создать суверенную, сильную Европу. Только плечом к плечу с Францией и другими европейскими странами нам удастся установить баланс в отношениях с США.



Европейский союз должен стать надежной опорой международного порядка, партнером для всех, кто разделяет принципы этого порядка. В этом заключается одно из предназначений ЕС, идея объединения и установления баланса интересов заложены в его ДНК.



Понятие «Europe United» (Соединенная Европа) означает, что мы объединим наши усилия там, где отдельные национальные государства уже не в состоянии найти в себе силы, которые может развить объединенная Европа. Мы не отгораживаемся стеной от остального мира, мы не требуем беспрекословного подчинения. Европа делает ставку на силу права, на уважение к более слабым и на уверенность в том, что международное сотрудничество — это не игра, в которой если одни выигрывают, то другие проигрывают.



Сбалансированное партнерство предполагает также, что мы, европейцы, возьмем на себя определенную часть ответственности. Нет другой сферы, в которой трансатлантические связи для нас были бы настолько же незаменимы, как в области безопасности. Мы нуждаемся в США как в партнере по НАТО, а также для борьбы с терроризмом.



Из этого мы должны сделать правильные выводы. В наших собственных насущных интересах укреплять европейскую составляющую Североатлантического альянса. И не потому, что Дональд Трамп требует от нас выполнения все новых процентных норм расходов на оборону, а потому, что мы уже не можем в той же степени, как раньше, полагаться на Вашингтон.



Но диалектика трансатлантического партнерства подразумевает, что если мы берем на себя больше ответственности, то этим самым мы гарантируем, что американцы и европейцы и в будущем могут полагаться друг на друга.



Федеральное правительство идет по этому пути. Главный ориентир в расходах на оборону — это реальность. Сейчас наша задача — шаг за шагом создавать Европейский союз безопасности и обороны как составную часть трансатлантической системы безопасности и как наш собственный европейский проект будущего. Только с этой перспективой повышение расходов на оборону и безопасность имеет смысл.



Совместное участие



И еще один пункт имеет решающее значение: активные действия Европы должны быть подчинены логике, делающей ставку на дипломатию и гражданский кризисный менеджмент. На Ближнем Востоке, на Африканском роге или в Сахеле мы боремся также и гражданскими средствами против коллапса государственных структур. Для меня все это примеры трансатлантической кооперации и образец для действий в кризисных ситуациях и в других точках.



Там, где американцы перешагивают красную линию, мы, европейцы, должны стать им противовесом, как бы тяжело это ни было. И это также будет способствовать установлению баланса.



Это начнется того, что мы будем разоблачать фейковые новости как таковые. Например, если рассматривать баланс по текущим операциям между Европой и Америкой не только на основе товарообмена, то получится, что в дефиците не США, а Европа. Это объясняется многомиллиардными прибылями, которые европейские «дочки» интернет-гигантов Apple, Facebook или Google каждый год перечисляют в США. Если мы говорим о честных правилах, то должны говорить и о честном налогообложении подобных прибылей, о так называемом «цифровом налоге».



Разоблачать фиктивные новости важно еще и потому, что из них быстро возникает и фиктивная политика. Мы, европейцы, четко сказали американцам, что считаем выход из ядерного соглашения с Ираном ошибкой. Но первые санкции США уже вновь вступили в силу.



В этой ситуации стратегически важно ясно заявить Вашингтону: мы хотим с вами сотрудничать. Но мы не допустим, чтобы вы через наши головы действовали нам во вред. Поэтому было правильно организовать правовую защиту европейских компаний от санкций.



По этой причине нам, европейцам, абсолютно необходимо укреплять автономию Европы, для чего нужно создать независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему Swift. Дьявол заключен в тысячах деталей. Но каждый день существования соглашения с Ираном лучше, чем взрывоопасный кризис, угрожающий всему Ближнему Востоку.



Сбалансированное партнерство подразумевает также, что мы, европейцы, должны активнее действовать там, где американцы отступают. У нас вызывает озабоченность охлаждение Вашингтона — в том числе и в финансовой сфере — по отношению к Объединенным нациям, и не только потому, что мы в ближайшее время будем заседать в Совете безопасности.



Конечно, мы не заткнем собой все дыры. Но вместе с другими мы можем сгладить самые вредные последствия образа мыслей, согласно которому успех измеряется количеством сэкономленных долларов. Поэтому мы увеличили средства на поддержку палестинских беженцев и агитируем арабские страны оказывать им помощь.



Мы стремимся к созданию альянса мультилатералистов — сообщества партнеров, делающих, как и мы, ставку на обязательные для всех правила и честное соперничество. Первые договоренности уже достигнуты с Японией, Канадой и Южной Кореей, за ними последуют другие. Этот союз не будет эксклюзивным клубом благодушно настроенных наций.



Я мечтаю о союзе мультилатеральных активных единомышленников, ценящих сотрудничество и силу права. Этот союз не будет направлен против кого-то, он будет альянсом в защиту мультилатерального порядка. Дверь в него будет широко открыта — прежде всего для США. Целью союза будет совместное решение проблем, которые ни один из нас поодиночке одолеть не может — от противодействия изменениям климата до создания справедливого торгового порядка.



Я не строю себе иллюзий относительно того, что подобный альянс сможет решить все проблемы мира. Но недостаточно оплакивать разрушение мультилатерального порядка. Мы должны бороться за этот порядок — в особенности в ситуации, сложившейся в трансатлантической сфере.



Альянс в защиту мультилатерализма



Последний пункт элементарный. Мы должны вновь начать диалог с людьми по ту сторону Атлантики. Не только в Нью-Йорке, Вашингтоне или Лос-Анжелесе, но и там, где до побережья далеко, а до Европы еще дальше. В октябре мы впервые открываем в США год Германии. Не для того, чтобы ностальгически отпраздновать германо-американскую дружбу. А для того, чтобы организовать встречи, где люди могли бы почувствовать, что нас волнуют одни и те же вопросы, что мы все еще очень близки друг другу.



Культурный обмен открывает новые перспективы. Я не могу забыть встречу, произошедшую совсем недавно во время одной из моих поездок. Молодой американский солдат улучил момент, когда нас никто не видел, и шепнул мне: «Please, don't abandon America». То есть, американский солдат попросил немецкого политика не бросать Америку в беде!



Симпатия, лежавшая в основе этой просьбы, очень тронула меня. Возможно, нам нужно привыкнуть к мысли, что американцы будут говорить такие слова нам, европейцам.



В любом случае, стало бы замечательной иронии судьбы, если бы слова Генри Киссинджера оказались пророческими, если бы твиты из Белого дома поспособствовали сбалансированному партнерству, суверенной Европе и альянсу мультилатералистов. Мы над этим упорно работаем.

