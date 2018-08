Mercedes и Audu показали новые электрические концепты

В рамках выставки Monterey Car Week, которая проходит в Пеббл-Бич (штат Калифорния), компании Mercedes-Benz и Audu показали свои новые электрические концепты.



Mercedes представил электрокар Vision EQ Silver Arrow, дизайн которого выполнен в стилистике спортивных автомобилей 30-х годов XX века, а именно - спорткара W125 1937 года, который является частью семейства Silver Arrow. Диаметр передних колес авто - 24 дюйма, а задних - 25 дюймов. В их конструкции использовано 168 спиц. Мощность силовой установки - 747 л.с. (550 кВт). Запас хода - 400 км.



А Audi представила свой новый электрический спорткар PB18 E-tron, который разгоняется до 100 км/ч всего за 2 секунды.



Созданием прототипа занимались специалисты сразу двух подразделений немецкого бренда - Audi Design Loft (Малибу, Калифорния) и Audi Sport (Неккарзульме, Германия).









Основой внешнего образа автомобиля стал новый фирменный стиль Audi Aicon, сочетающий в себе агрессивную радиаторную решетку, лазерную переднюю оптику, массивные воздухозаборники и сплиттер.



Оснащен Audi PB18 тремя электромоторами общей мощностью 680 лошадиных сил с возможностью форсировки до 775 л.с. Запас хода - около 500 километров с возможностью быстрой подзарядки аккумуляторов за 15 минут.



В салоне PB18 - цифровая приборная панель, прозрачный OLED-экран и спортивные сиденья. Одна из особенностей спорткара - сдвижной кокпит. Благодаря этому и трековой модификации прототип может превращаться в автомобиль для дорог общего пользования.



Mercedes-Benz также назвал дату премьеры своего первого полностью электрического кроссовера EQC. Она состоится 4 сентября 2018 года. На видео в официальном Twitter концерна видна передняя часть автомобиля. EQC будет оборудован аккумуляторной батареей, способной накапливать 70 кВт/ч энергии. Оснащен кроссовер будет двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч у него будет занимать менее 5 секунд. Запас хода - около 500 км.



Построен EQC на недавно разработанной платформе Electric Vehicle Architecture (EVA). В конструкции автомобиля будет использоваться высокопрочная сталь и алюминий. Новинка позиционируется как конкурент Audi E-tron, Jaguar I-Pace и Tesla Model X.





.@MercedesBenz is flipping the switch: On September 4th, we will present our first all-#electric #MercedesBenz model of our new product and technology brand EQ. Here’s the very first design detail. Stay tuned!



