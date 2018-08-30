Телевизор и телефон подрывают личную жизнь людей

Как отмечает The Daily Mail, люди, имеющие телевизор дома, реже занимаются сексом в течение недели. Сотрудники Университета штата Делавэр добавляют: более сильный эффект производит только смартфоны.



Ученые исследовали интимную жизнь почти четырех миллионов человек из 80 стран. Оказалось, среднестатистический человек занимался сексом три раза в неделю в 2010 году. А в 1990 году показатель составлял пять раз в неделю. И специалисты отчасти винят в сокращении показателей использование мобильных устройств и телевизора.



Между тем, недостаточно активная интимная жизнь негативно сказывается на состоянии человека. Комментирует акушер-гинеколог Шерри Росс: "25 минут секса позволяют сжечь женщине примерно 69 калорий, если она находится в позиции "наездницы" или достигает оргазма. Также секс укрепляет иммунную защиту - производится больше антител. А сокращение мышц гениталий уменьшает остроту болей во время менструации, при мигрени или при болях в суставах".

