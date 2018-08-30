Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Клинтон

Американский президент Дональд Трамп потребовал от ФБР расследовать взлом почты Хиллари Клинтон хакерами, связанными с Китаем. Об этом лидер США написал в своем Twitter.



"Электронная почта Хиллари Клинтон, которая содержит секретную информацию, была взломана Китаем" - написал Трамп, призвав Министерство юстиции и ФБР провести соответствующее расследование.



В свою очередь власти Китая не видят ничего нового в таких обвинениях. "В этом нет ничего нового", - прокомментировала заявление Трампа представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



"Проблема кибербезопасности имеет глобальный характер, затрагивает интересы каждого и по этой причине должна быть разрешена", – добавила дипломат.



Она подчеркнула, что Китай является одним из лидеров в сфере киберпространства. "Мы выступаем против кибератак в любой форме. Уверены, что международное сообщество на основе принципов равноправия и взаимного уважения должно работать сообща для обеспечения безопасности в киберпространстве", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

