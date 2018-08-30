Гриневич обвиняет издательства в блокировании печатания школьных учебников

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обвиняет издательства в блокировании через суды процесса печати учебников для школ.



"В этом году прогнозированный тираж печати учебников 18,5 млн экземпляров, что почти в 2,5 раз больше, чем каждый год. Мы печатаем три линейки учебников в связи с реформой, также печатаем двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматии и другие учебники и методические материалы", - сказала она в ходе заседания правительства в среду в Киеве.



По словам министра, 80% учебников для 5-тых классов уже доставлены в областные базы. Также продолжается печать и начинается доставка учебников для 1-го класса (прогноз: сентябрь-октябрь). Учебники для 10-тых классов на данный момент печатаются и будут доставлены в школы в ноябре.



При она отметила, что все учебники есть в электронном виде, поэтому каждый может их загрузить через доступ на сайте Минобразования.



Л.Гриневич подчеркнула, что такая ситуация сложилась в связи с рядом проблем, которые не зависели от Минобразования.



"Первое - блокирование закупок издательствами через судебные иски. Путем чего, издательства заставляют нас предоставлять грифы и допускать в печать откровенно некачественные учебники", - подчеркнула она.



В частности, рассказала министр, речь идет об учебниках с плагиатом и ошибками. "И представьте себе, суды дают им позитивные решения", - посетовала Л.Гриневич.



Она добавила, что из за судебных процессов действуют запреты на печать целых линеек учебников.



"Вторая причина, это такой (большой – ИФ) объем учебников и ограниченные полиграфические возможности украинских полиграфических предприятий", - добавила министр.



В этой связи, считает Л.Гриневич, в следующем году необходимо будет выходить на международные полиграфические рынки.



"Третья причина - плохая процедура экспертизы учебников, которая осталась, не смотря на наши попытки это усовершенствовать", - добавила она.



Четвертая причина, отметила министр образования, - инстуциональная слабость в данном процессе.

