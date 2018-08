CNN рассказал о «теории заговора Трампа»

Столкнувшись с негативной историей президент США Дональд Трамп зачастую использует свой аккаунт в социальной сети твиттер, чтобы запустить очередную теорию заговора, предназначенную для отвлечения внимания, отмечает американский телеканал CNN.



Ранее президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в выдаче «fake news» по запросу его имени в поисковике. После этого в интернет-компании ответили американскому лидеру, что не изменяют поисковых результатов в соответствии с какими-либо политическими настроениями.



«Другими словами, у них все подтасовано, для меня и других, таким образом, что все истории и новости плохие. Особенно выделяется фейковое CNN. Республиканские/консервативные и честные медиа исключаются. Незаконно?», — написал в твиттере Трамп.



По его словам, 96% результатов по запросу «Трамп новости» — это ссылки на федеральные СМИ с левым уклоном. Как отмечает CNN, американский лидер ссылается на статью журналистки, которая ранее опубликовала материал с идентичным заголовком.



Тем не менее, любое масштабное СМИ в стране — от The New York Times и CNN до The Washington Post и Bloomberg — трактуются как издания левого толка, отмечается в материале.



Как отмечает CNN, Трамп просто провел ошибочный анализ СМИ. Между тем, подобные теории заговора так распространены из-за того, что зачастую невозможно доказать ложь, однако это не превращает ее в правду, заключили в CNN.



Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял CNN в негативной подаче информации о нем. Редакция телеканала пострадала в войне Трампа со СМИ в большей степени.