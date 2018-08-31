Интенсивность обстрелов снизилась - Минобороны

Интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил снизилась. За среду, 30 августа, сепаратисты осуществили лишь один прицельный обстрел. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает 112 Украина.



"Тяжелое вооружение враг не применял, однако вел провокационные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия. в Частности противник ночью обстрелял наши оборонительные позиции в районе Луганского, при этом применил гранатомет", - заявил Гуцуляк.



С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.

