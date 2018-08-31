Тимошенко объединения с другими партиями не планирует

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена баллотироваться на выборах президента Украины, но объединяться с другими политсилами или поддерживать других кандидатов ее команда не планирует.



"ВО "Батькивщина" не будет объединяться с другими политическими силами, и на президентских выборах не будет поддерживать ни одного кандидата, кроме кандидата от нашей политической силы. Мы пойдем единой командой - партией "Батькивщина" - и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в Одессе в четверг, сообщает сайт политика.



Она подчеркнула, что не намерена "брать ответственность за других политиков", поэтому не предусматривает никаких объединений.



Ю.Тимошенко также сообщила, что, баллотируясь на президентских выборах, хочет представить "план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента", которые намерена выполнить в случае избрания на пост президента Украины.



"Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой (администрация президента Украины - ИФ) и уйду. Поскольку буду нести ответственность исключительно за себя", - заверила лидер "Батькивщины".

