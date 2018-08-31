Пропавшими без вести на Донбассе Киев считает 294 человек – Геращенко

Пропавшими без вести на Донбассе, по данным Службы безопасности Украины, считаются 294 человека, констатирует превый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ирина Геращенко.



"В Минске мы пользуемся списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины, как заложников, так и пропавших без вести. И том списке людей, которых мы разыскиваем на сегодняшний день, 294 человека. Среди них много гражданских", - сказала И.Геращенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.



При этом она добавила, что, по оценкам Международного Комитета Красного Креста (МККК), более 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.



"Украинская сторона, службы, которые привлечены к вопросу поиска пропавших без вести, делают по максимуму для того, чтобы разыскивать, идентифицировать", - добавила представитель Украины.



И.Геращенко отметила, что в 2017 году идентифицировали 71 тело, 18 тел погибших передали на временно оккупированные территории. Кроме того, в феврале нынешнего года останки тел двоих россиян передали РФ.



Представитель в гуманитарной подгруппе подчеркнула, что МККК имеет ограниченный доступ к оккупированным территориям, его представителей ни разу не допустили в тюрьмы как в РФ, так и в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), где удерживают украинцев.



По словам И.Геращенко, из-за деструктивной позиции Москвы и представителей ОРДЛО в ТКГ не удается продвинуться в вопросе создания механизма поиска пропавших без вести при участии МККК, Украины, РФ и представителей ОРДЛО.

