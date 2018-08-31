НАТО хочет назвать новую штаб-квартиру в честь Маккейна

НАТО рассматривает возможность назвать новую штаб-квартиру в честь покойного сенатора США Джона Маккейна. Об этом сообщил телеканал CNN.



Соответствующий запрос в НАТО после смерти сенатора направил член Консервативной партии в парламенте Великобритании Том Тагендхет, который возглавляет комитет британского парламента по иностранным делам.



Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску заявила, что НАТО получило запрос и внимательно его рассмотрит. Маккейн долгое время считался ведущим голосом в популяризации Североатлантического альянса, выступая за расширение НАТО и членства в союзе других странах Европы.



Тагендхет в своем обращении отметил, что "не может быть более подходящей дани его карьере и ценностям, которые сенатор Маккейн поддерживал, и не может быть лучшего послания для НАТО в настоящее время глобального напряжения, чем назвать новую штаб-квартиру организации в честь американского государственного деятеля".



Кроме того, с призывом назвать новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в честь Маккейна в письме в газету The Times обратились три бывших генеральных секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон и Хавьер Солана.

