Соединение из марихуаны помогает подавить симптомы психоза

Королевский колледж Лондона установил: всего одной дозы экстракта конопли - каннабидиола - достаточно, чтобы уменьшить проявления мозговых аномалий у людей с психозом. Как отмечает The Medical Express, данное соединение уже применяется для лечения эпилепсии, в том числе, тяжелых форм детской эпилепсии.



На данный момент для лечения психоза используют препараты, которые были созданы еще в 50-х годах. По словам медиков, есть острая необходимость в новых средствах. В рамках последнего исследования каннабидиола было привлечено более 30 молодых людей с диагностированным психозом и 19 здоровых людей (контрольная группа).



Из основной группы одну дозу каннабидиола давали 16 добровольцам, а 17 добровольцам давали плацебо. Все участники исследования подверглись МРТ-сканированию. Также им предложили пройти тесты на память (задействовали зоны мозга, связанные с психозом). Как и ожидалось, у лиц с психозом наблюдались явные отличия в мозговой активности. Однако при приеме каннабидиола аномалии проявлялись меньше.

