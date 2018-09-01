На должности в Антикоррупционный суд подались 12 кандидатов

Начиная с 8 августа, на должности судей Высшего антикоррупционного суд Украины поступило 12 заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей, передает УНН.



“Предварительно о намерениях принять участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд сообщили 610 кандидатов от юристов, в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда — 172. Начиная с 8 августа, в Комиссию поступило 12 заявлений на должности судей Высшего антикоррупционного суда”, — заявил глава ВККСУ Сергей Козьяков.



Как отметили в Комиссии, основную волну поступления документов ожидают в последние дни их приема, то есть с 12 по 14 сентября. С учетом того, что документы принимаются по почте, точное количество участников будет известно через две недели после конечной даты их отправки, то есть в конце сентября.

