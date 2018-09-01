Песков допустил вероятность трех встреч Путина и Трампа до конца года

В текущем году президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут трижды побеседовать на различных международных мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров большой двадцатки в Аргентине.



"Все зависит от взаимности", - уточнил Песков, говоря о возможности встреч.



11 ноября во Франции будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, куда приглашены лидеры стран-участниц конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ, визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой, прорабатывается.



В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина.



Кроме того, в конце ноября - начале декабря в аргентинском Буэнос-Айресе состоится встреча глав государств большой двадцатки, в которой традиционно участвуют президенты РФ и США.

