Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США

Военно-морские силы США приняли решение заключить контракт с Boeing Inc. на разработку дронов для дозаправки топливом самолетов палубной авиации, пишет Dow Jones.



Boeing победила в тендере, который предполагает создание четырех дронов, получивших название MQ-25A Stingray, на сумму $805 млн. Всего ВМС хотят закупить 76 таких дронов на общую сумму около $13 млрд. Ожидается, что первый полет дрон совершит в 2021 году и будет принят на вооружение тремя годами позднее.



Другими участниками тендера были Lockheed Martin и General Atomics, Northrop Grumman решила не участвовать.



В настоящее время функцию дозаправки самолетов в воздухе выполняют самолеты F/A-18, известные как "Шершень" (Hornet), которые также выпускает Boeing.



Акции Boeing растут на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 44%, до более $200 млрд.

