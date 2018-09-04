Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве в честь Маккейна

Президент Петр Порошенко предлагает Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на согласительном совете в Верховной Раде в понедельник, 3 сентября.



"Президент Украины обращается и просит поддержать фракции парламента в обращении к городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна", - сказала она.



По ее словам соответствующее обращение будет представлено на рассмотрение Киевского городского совета.

