Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве в честь Маккейна
Президент Петр Порошенко предлагает Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на согласительном совете в Верховной Раде в понедельник, 3 сентября.
"Президент Украины обращается и просит поддержать фракции парламента в обращении к городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна", - сказала она.
По ее словам соответствующее обращение будет представлено на рассмотрение Киевского городского совета.
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