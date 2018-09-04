Порошенко предложит реформировать ООН

Президент Украины Петр Порошенко намерен рассказать на Генасссамблее о своем видении стратегии по изменению функций ООН. Об этом он сообщил в ходе дискуссионного клуба в лицее Наукова змина в Киеве в понедельник, 3 августа, сообщает Интерфакс-Украина.



"Я как президент Украины ровно через три недели еду на заседание Генеральной ассамблеи ООН, и буду представлять в своем выступлении Украину, анализ текущей ситуации, стратегию развития и видение изменений роли, функций и места ООН", - сказал Порошенко.

