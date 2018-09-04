В МОН объяснили, могут ли в школах быть платные услуги

Платные услуги в школах и детсадах могут предоставлять, но только не во время учебы - после уроков, на выходных или на каникулах. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в Министерстве образования, в ответ на запрос Украинской правды.



Отмечается, что посторонние фотографы, не могут приходить в садики или школы и предоставлять свои услуги во время уроков. То же самое касается платных спектаклей и концертов.



В Министерстве образования напомнили, что есть постановление №796, которое утверждает перечень платных услуг, которые могут предоставлять в образовательных учреждениях. Кроме того, учебное заведение обязано бесплатно предоставить заказчику полную, доступную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления конкретной платной услуги, ее стоимости, порядка и срока оплаты.

