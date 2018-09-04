В США оценили шансы Украины вернуть Крым

У властей Украины нет никаких шансов вернуть Крым. Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу.



По его словам, большая часть жителей полуострова — русские, которые хотели воссоединения с Россией. Журналист считает, что вернуть Крым без их согласия было бы неправильно: местные жители должны обладать правом вето по вопросу возвращения в состав Украины.



Бэндоу напомнил, что полуостров был отвоеван у Турции более двух веков назад и входил в состав РСФСР до 1954 года. Он отметил, что, несмотря на мнение Запада, который считает Крым украинским, у Киева нет никаких шансов вернуть эту территорию.



«Крым не будет возвращен ни Путиным, ни его преемниками», — заключает журналист.

