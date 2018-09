Украинцы разочаровались в «новых лицах» и хотят, чтобы страну возглавили опытные политики, — блогер

По мнению блогера Евгения Василевского, украинцы массово разочаровались в «новых лицах» и считают, что вывести Украину из кризиса могут только опытные политики. Об этом Василевский пишет в своем блоге.



«Социология показывает, что украинцы снова хотят, чтобы страну возглавили опытные политики», - делает вывод Василевский.



«Сегодня при власти «новые лица» — и 70 % украинцев считает, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении (данные исследования группы «Рейтинг»). Социологические опросы показывают, что антирейтинг таких фигур как премьер Гройсман, спикер Парубий и практически все «новых лиц» - Сергея Лещенко, Виталия Шабунина, Владимира Омеляна и других — больше, чем рейтинг поддержки», — пишет блогер.



Политический эксперт утверждает, что вывести Украину из кризиса могут только опытные политики, которые хорошо зарекомендовали себя и доказали свою эффективность.



«Сегодня Украина переживает масштабный кризис, который, по аналогии с 1990-ми, могут преодолеть только опытные управленцы. Поэтому возрождение культуры управленческой ответственности необходимо нашей стране как никогда. К сожалению, генерал Кравченко погиб в марте 2005 года при очень подозрительных обстоятельствах. Президент Кучма еще в 2005 году заявил, что уходит из политики и за все эти годы ни разу не выразил желания вернуться», - перечисляет блогер.



Василевский подчеркивает, что из когорты опытных политиков только Медведчук полон сил и предлагает актуальные рецепты по решению проблем Украины. В качестве примера блогер приводит интервью украинского оппозиционного политика телеканалу «112 Украина» и изданию The Independent.



«Из всей когорты опытных политиков разве что Медведчук остается в строю. В интервью каналу 112 он наглядно продемонстрировал, что находится в хорошей физической форме», - подчеркивает Василевский.



Политический эксперт обращает внимание, что в интервью The Independent Виктор Медведчук в очередной раз озвучил свой рецепт по прекращению войны на Донбассе.



«А в интервью британскому The Independent в очередной раз изложил свой рецепт мирного урегулирования на Донбассе - предоставить автономию самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Суть его предложения заключается в том, чтобы предоставить широкое самоуправление, когда жители Донбасса сами будут решать на каком языке разговаривать и учить своих детей, в какую церковь ходить, каким героям ставить памятники и т.д.», - резюмировал Евгений Василевский.