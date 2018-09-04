Цена на нефть превысила 79 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок активно растут на опасениях участников рынка отосительно перебоев в нефтедобыче в США из-за надвигающегося шторма Гордон. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 4 сентября.



Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 13:00 по Киеву поднялась на $1,07 (1,37%) – до $79,22 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $1,28 (1,83%) – до $71,08 за баррель.



Отметим, что цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля.



Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в добыче в США из-за шторма Гордон. Так, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды.



Скорость ветра сейчас достигает 72 км/ч, и может усилиться – синоптики ожидают, что шторм достигнет силы урагана к моменту, когда он достигнет побережья.

