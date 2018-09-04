Медведчук: Реваншисты — это десятки миллионов украинцев, которые хотят вернуть мир и стабильность в Украину

«Дешевым перформансом» назвал лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук выступления в Раде депутатов из «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко», призывающих «не допустить в Украине реванша», который, по их мнению, «олицетворяет Медведчук и другие оппозиционеры». Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Дешевый перформанс в ВР, устроенный так называемыми патриотами из НФ и БПП (маргинальными политиками, управляемыми в ручном режиме из американского посольства, проходимцами, которые за четыре года довели страну до политического, экономического и социального коллапса), не первый и не последний. Да, я был и остаюсь для них личным врагом. И для «вашингтонского обкома», и для его марионеток в украинском парламенте и правительстве», — говорится в заявлении Виктора Медведчука.

Политик подчеркнул: для псевдопатриотов он действительно является олицетворением реванша.

«Но реванша не пророссийского, как пытаются они это преподнести, а антиамериканского. Реванша народа Украины. В такие реваншисты можно записать десятки миллионов украинцев, которые хотят вернуть мир и стабильность в Украину, хотят вернуть рабочие места, гарантированные зарплаты и пенсии, хотят вместо так называемых европейских вернуть экономически обоснованные цены и тарифы», — отметил В.Медведчук.

По мнению политика, восстановление торгово-экономических связей с РФ — «это единственная возможность для нашей страны восстановить экономику и дать возможность людям жить достойно, а не побираться на нищенские подачки и субсидии яценюков-гройсманов».

«Я никогда не отказывался и не откажусь от своих слов, что Украине нужна федерализация как лекарство от раскола и распада страны, нужен диалог с руководством ОРДО и ОРЛО для мирного урегулирования конфликта. Нужны экономические связи с РФ. Но я действовал, действую и всегда буду действовать в рамках правового поля, в полном соответствии с Конституцией и законами Украины, а потому за все голословные, цинично лживые обвинения в мой адрес господин Левус и иже с ним ответят в суде», — заверил Виктор Медведчук.