Названо самое выгодное время бронирования отелей

Онлайн-сервис путешествий Kayak проанализировал популярные для поездок направления за последний год и выяснил, в какие дни туристы могли сэкономить на бронировании жилья. Об этом сообщает Independent.



По мнению экспертов Kayak, нужно резервировать номера в непопулярный сезон. Оказалось, что самая выгодная ночь в Праге — 17 января (средняя цена за гостиничный номер опускается до двух тысяч рублей по сравнению с самой дорогой ночью — 29 декабря). В Марракеше 7 апреля жилье стоит почти в 10 раз дешевле, чем в самую дорогую ночь — 28 июля.



«Ни для кого не секрет, что поездка в непопулярный сезон может обойтись дешевле. Наше исследование показывает, что смена даты путешествия на несколько дней может быть очень выгодным решением. Поэтому те, кому важнее посмотреть место, а не насладиться приятной погодой, могут экономить и посмотреть мир, не тратя больших средств», — сказал директор Kayak Europe Джон-Ли Саез.

