Около 10% украинцев "продают" голоса за гречку

До 10% украинцев готовы продать свой голос на выборах за какую-то материальную выгоду. Об этом на пресс-конференции сказала глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.



"7-10% украинских избирателей продаются за гречку. Это немало, но это не все. Это те, которые в социологических опросах готовы продать свой голос за определенную сумму средств или какую-то материальную выгоду. Но 10% - это не все украинцы", - заявила Айвазовская.

