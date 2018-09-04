В Украине ввели электронный реестр медосмотров

В Украине заработал единый электронный реестр медицинских осмотров, с помощью которого будет осуществляться проверка подлинности справок и санитарных книжек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения во вторник, 4 сентября.



Согласно сообщению, с сентября 2018 года данные будут автоматически отображаться в единой электронной системе сразу после каждого конкретного медосмотра в учреждениях здравоохранения.



Отмечается, что профмедосмотр является обязательным условием для приема на работу водителей, воспитателей, учителей, преподавателей, работников общественного питания, торговли. Также медосмотры должны проходить студенты и люди, которые получают разрешение на владение оружием.



Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему Электронное здоровье. Уже сейчас работает мобильное приложениеМедицинские осмотры, с помощью которого контролирующие органы могут проверить подлинность конкретного медосмотра.



Справку-дубликат о пройденном медосмотр каждый украинец сможет получить бесплатно.

