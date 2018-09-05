СК завел новое дело после обстрелов украинских силовиков в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрелов украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.



По словам Петренко, 30 августа 2018 года неустановленные военнослужащие ВС Украины произвели артиллерийский обстрел жилого дома в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате обстрела мирная жительница 1936 года рождения получила ранения.



"При этом недоумение вызывает тот факт, что указанные преступные действия были совершены в канун подготовки детей к началу учебного года. Есть все основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли быть дети", — добавила Петренко.

