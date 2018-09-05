Нормальная предвыборная вакханалия

Честно говоря, разочарован открытием политического сезона в стране победившего европеизма. Вяло, без огонька, мордобоев, скандалов и увесистых набросов политического дерьма на электоральный вентилятор. Две избирательные кампании стартовали, две! Казалось бы, можно было поднапрячься и устроить блестящее эпик-шоу. Привести нормальных ветеранов АТО, которые впоследствии окажутся агентами сами понимаете кого, организовать штурм Рады с Парубием. Традиционно избить депутата Барну. На крайняк, шины поджечь. За что стоял майдан?! Чтобы Мустафа получил в табло и решил баллотироваться в президенты? Не понимаю.



Все какое-то мелочное, не хватает изысканного глобализма. На полмиллиарда евро закупили французских вертолетов для полиции, Нацгвардии, ветеринаров и других служб спасения. Половина бэушные. Мелко, Хоботов, мелко… Конечно, когда копы станут бить вместо «Приусов» французские «геликоптеры», эффект получится интересный. Оно ж сверху падать будет. Это вам не в столбик на японской консервной банке врезаться. Но пока раскачаются, пока разберутся, где поворотники включаются и как дворники работают… Не то. Главные марионетки явно не дуплятся. Один Гройсман молодец. Втихаря за широкой спиной своего постоянно воюющего шефа забацал партию с названием, содранным с проекта Пинчука. У трубного олигарха есть перфоманс, который называется «Ялтинская европейская стратегия». Если перевести на английский, то получится красивая игра слов. Точнее, букв: YES. Эффектный крик на высшей точке немецкого оргазма. Гройсман пошел дальше. Гораздо дальше. Его партия называется «Винницкая европейская стратегия». «ВЕС». Типа «ВЕСелка». Радуга то есть.



Вакарчук. От тебя, падло, чего ждали? Четкого и ясного ответа на стадионе: да, иду я в пеший электоральный тур, поскольку у нас любой идиот может стать президентом. Люди на это деньги ставили. В результате получился какой-то гнусный концерт без всякой политической идеи

Пора всем, в конце концов, взбодриться. Иначе не выборы получатся, а цирк с дохлыми лошадями. Или кобылами. Оно нам надо? Чего ждет социум? Нормальной предвыборной вакханалии. Трудно, что ли, удовлетворить потребности нации? Столько проверенных деб… активистов на ключевых постах, а никакого выхлопа на выходе

Винница является колыбелью европейской цивилизации. Это все знают. Она дала миру Гройсмана, и на этом можно поставить жирную точку. Лучше уже не будет. Так вот, Гройсман молодец, а все остальные вчистую продули дебютную партию.Тимошенко. Казалось бы, чего тебе еще не хватает? Бери и мочи направо и налево. Генерируй нормальный бред, чтобы конкурировать с новостями о падении гривны. Нет, выдумала подписание какого-то и на фиг никому не нужного меморандума о членстве в НАТО и ЕС. Это уже вчерашний день. Только полные лузеры юзают сегодня эту тему. Вступать надо исключительно в содружество сверхдержав, держа в правой руке действующую модель гиперлупа. Так и записать в Основном законе: каждый гражданин Украины имеет право на гиперлуп.Вакарчук. От тебя, падло, чего ждали? Четкого и ясного ответа на стадионе: да, иду я в пеший электоральный тур, поскольку у нас любой идиот может стать президентом. Люди на это деньги ставили. В результате получился какой-то гнусный концерт без всякой политической идеи. Сенцов не считается. С этими освобожденными узниками Кремля надо быть крайне осторожными. Одна уже сидит. По второму СБУ роет. И нароет, можете не сомневаться. Надо какую-то специальную процедуру разработать. Чтобы избежать форс-мажора. Посидел в застенках Кремля – милости просим в уютные и комфортные казематы нации. Короче, поставили на Славике точку, а он бац! Бложик, гнида, написал на «УП». Точнее, статейку. И так, главное, завернул, что ничего не понятно. Типа никто войну не остановит, надо брать пример с Японии, которая строит самые сейсмоустойчивые здания в мире, и Голландии. Там хорошо развито строительство дамб, а не то, что вы все подумали. Сижу и думаю: грибы? Кокс? Вот что они там себе думают? Где здоровый, ожидаемый электоральный дискурс в формате «срача»?Какие-то полунамеки, абстрактные измышления, многозначительные сентенции, аллюзии и прочее гейство. Явно ребята не дорабатывают. Кроме Гройсмана. К нему вопросов нет. Человеку явно п…сец, а он головку держит, хвост пистолетом.Вынужден покритиковать и главнокомандующего. С томосом явная недоработка. Как и с Конституцией. Зачем стесняться? Надо четко сообщить социуму, что Константинополь скоро совершит обряд миропомазания на президентство в виде томоса. Это такой электоральный проездной в виде джокера. Бьет всех. Наповал. И закрепить процедуру в Конституции. Так будет правильно. Ведь что предлагается? Записать, что президент является гарантом курса на членство в ЕС и НАТО. Какой гарант? Их что, много? Пишем: «Порошенко является гарантом» – и далее по тексту. Озадачить юристов в АП, чтобы они придумали насчет передачи власти от Варфоломея (посредник) к Петру Алексеевичу. Нормальная, совершенно рабочая схема. В период абсолютизма все так делали. Вон Елизавета в Англии до сих пор сидит в кресле. Совершенно, между прочим, конституционно. Изредка всяких там пэров и лордов гоняет. Чисто символически, правда, тем не менее, держится старушка бодрячком. Надо нам перенимать английскую модель правления. Мы же старейшая нация в мире, с самой древней рукописной Конституцией. Некий Орлик наваял. Никто не читал, но, говорят, до слез.Пора всем, в конце концов, взбодриться. Иначе не выборы получатся, а цирк с дохлыми лошадями. Или кобылами. Оно нам надо? Чего ждет социум? Нормальной предвыборной вакханалии. Трудно, что ли, удовлетворить потребности нации? Столько проверенных деб… активистов на ключевых постах, а никакого выхлопа на выходе.