Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Компания Facebook обратилась в федеральный суд Сан-Франциско с жалобой на канадского производителя смартфонов BlackBerry из-за нарушения авторских прав на шесть патентов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на материалы суда.



Facebook обвиняет BlackBerry в краже своей технологии передачи голосовых сообщений. Также соцсеть считает, что компания нарушила запатентованную технологию, которая позволяет улучшить передачу графических изображений, видео и аудио. Еще одно нарушение связано с патентом на слежение и анализ данных GPS.



Представители BlackBerry пока не комментировали жалобу Facebook.



В марте BlackBerry обратилась в суд Лос-Анджелеса с жалобой на Facebook из-за незаконного использования своих технологий в мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger, а также в соцсети Instagram. В Facebook опровергли обвинения BlackBerry.

