Власти Великобритании назвали имена двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей

Обвинения по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предъявлены гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Об этом объявила британская прокуратура.



Обвиняемые, сообщил корреспондент BBC News Дэниел Сэнфорд, были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей.



Петров и Боширов прибыли в Великобританию 2 марта, а 4 марта — вскоре после того, как были отравлены Скрипали, покинули страну. Они остановились в номере гостиницы City Stay Hotel в Лондоне, где были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».







Яд, как установлено в ходе расследования, находился в емкости, имитирующей флакон духов «Premier Jour» Nina Ricci. Речь идет о специально изготовленной емкости, подчеркнула полиция.



Правоохранительные органы Великобритании считают, что Александр Петров и Руслан Боширов — не настоящие имена обвиняемых в отравлении Скрипалей, цитирует брифинг Люк Хардинг из The Guardian. Однако российские паспорта, которые использовали эти люди, были подлинными.



Власти Великобритании не будут направлять России запрос на экстрадицию обвиняемых по делу Скрипалей, так как РФ не выдает своих граждан, но предполагают получить ордер на арест, действующий на территории Евросоюза.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом «Новичок», разработанным в России. Москва какую-либо связь с покушением на Скрипалей категорически отрицает.



В конце июня со схожими симптомами отравления были доставлены в больницу Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс, живущие недалеко от Солсбери. Стерджесс умерла, Роули выжил. Оба они, как было установлено, также были отравлены «Новичком». Флакон с отравляющим веществом, как рассказал Роули, он нашел на улице.

