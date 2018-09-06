Меркель назвала "величайший вызов" экономике Германии
Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая во Франкфурте-на-Майне.
По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов.
"Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", – предупредила Меркель, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".
Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.
Источник: Корреспондент
05.09 16:32