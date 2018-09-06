Меркель назвала "величайший вызов" экономике Германии

Меркель назвала "величайший вызов" экономике Германии

Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая во Франкфурте-на-Майне.

По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов.

"Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", – предупредила Меркель, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".

Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.