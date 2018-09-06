Истерия власти свидетельствует о том, что Медведчук всё делает правильно, — Погорелов

Истерия, которую подняли провластные СМИ по поводу семьи Виктора Медведчука и его «реванша» свидетельствует о том, что власть боится политика, как черт ладана. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Ужгородскойгородской организации партии «За Життя» Андрей Погорелов.

«Они молчали все эти 4 года, когда Медведчук, используя своё влияние и связи, эффективно освобождал заложников и договаривался об обмене пленными. Они молчали, когда он помогал, используя различные каналы коммуникации, выстраивать в экономике прагматичные отношения с соседями. Но как только Виктор Владимирович заявил о том, что он возвращается в публичную политику, придворные СМИ вдруг прорвало. Пошли вбросы чернухи, разжигаются какие-то флеш-мобы, будоражащие и без того воспалённые головы», — пишет Погорелов.

По его мнению, В.Медведчук сделал правильный шаг.

«И пусть все его усилия и благие намерения принесут Украине мир. Итогда этой власти придётся уйти в небытие», — подытожил Погорелов.