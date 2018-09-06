Виктор Медведчук способен вокруг себя объединить людей и вывести страну из глубокого кризиса, — Андрей Лесик

Многие украинцы ждут законной смены нынешней власти, для которой самое страшное слово — реванш. Что касается БПП, «Народного фронта» и других депутатов, которые провели в Раде флешмоб с требованием «не допустить пророссийского реванша», то эти политсилы прекрасно понимают, что их песенка спета. Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Харьковского областного совета VI и VII созывов Андрей Лесик.



«Для нынешней власти самое страшное слово — реванш. Посмотрите на вчерашние события в Верховной Раде, на плакаты «Реванш не пройдет», на портрет Виктора Медведчука, которого пытаются привязать к событиям 38 летней давности по делу Стуса», — сказал Лесик.



Экс-депутат также напомнил, что В.Медведчук одним из первых резко отреагировал на слова спикеры парламента Андрея Парубия о «демократии Гитлера в Германии» и посоветовал спикеру подать в отставку.



«Я поддерживаю Виктора Медведчука. В европейскому государстве такой спикер, если он хоть немного себя уважает, написал бы заявление об отставке, но не эти люди. Они будут до последнего костьми цепляться за эту власть», — уверен Лесик.



По мнению Лесика, Медведчуку под силу объединить вокруг себя людей созидающих, способных вывести страну из глубокого кризиса.



«Медведчук всегда экономически обосновывает свою позицию. Кроме того, это один из немногих политиков, кто предупреждал, что подписание Ассоциации с ЕС губительно для экономики Украины», — напомнил он.



Лесик также объяснил, почему нынешней власти невыгодно выполнять Минские соглашения и установления мира на Донбассе.



«Минские соглашения — правильное и единственное решение конфликта на Донбассе. Но правительство сейчас марионеточное, страна находится под внешним управлением. Минские соглашения необходимо выполнять комплексно, а нынешнему режиму невыгодно решить конфликт на Донбассе мирным путем. Людские жизни им не важны», — убежден Андрей Лесик.







