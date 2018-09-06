Рада предлагает сажать на три года за незаконное пересечение границы

Верховная Рада планирует ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Парламентарии 241 голосом поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.



Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения.



Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, предлагается установить, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

