Порошенко: только в августе на Донбассе погибли 18 украинских воинов

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за август 2018 года на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих.



"Мы имеем террористические обстрелы со стороны России. Только за август погибли 18 украинских воинов, было большое количество раненых", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide) в четверг в Киеве.



Он поблагодарил И. Сёрейде за то, что она посетила в среду Донбасс, побывала в Мариуполе.

