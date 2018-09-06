Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок

Instagram разрабатывает приложение под названием IG Shopping, которое позволит совершать онлайн-покупки, сообщает The Verge со ссылкой на источники.



Предполагается, что программа позволит просматривать пользователям соцсети товары тех продавцов, на которых они подписаны. В Instagram пока не готовы комментировать эту информацию.



Когда приложение станет доступным пока остается неизвестно. При этом не исключено, что проект может быть отменен еще до его запуска.



По данным Facebook, сейчас в Instagram зарегистрировано около 2 млн рекламодателей. В среднем четверо из пяти пользователей следят хотя бы за одним представителем, какого либо бизнеса, отмечает издание.



К разработке приложения Instagram приступил в ноябре 2016 года.

